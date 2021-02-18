بسعر مفاجأة.. سامسونج تطلق هاتفي Galaxy A52 و A72 في مارس

أفاد تقرير جديد بأن شركة سامسونج تستعد لإطلاق أحدث هواتفها ضمن الفئة المتوسطة وهم Galaxy A52 وA72، خلال الشهر القادم في الهند، وسيحتوي كلا الهاتفين على إصدارات الجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5 G مدعومين بمعالجين مختلفين هما Snapdragon 720G و750G على التوالي.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، من المحتمل أن تطرح سامسونج هاتف Galaxy A52، في فيتنام بمنتصف شهر مارس المقبل إلى جانب الهند، وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بسعر حوالى 340 يورو (أي ما يعادل 6400 جنيه مصري) لإصدار الـ 4G، وحوالى 395 يورو (أي ما يعادل 7400 جنيه مصري)، لإصدار الـ 5G.









وبينما سيتوفر هاتف Galaxy A72 4G ، بسعر 450 يورو (أي ما يعادل 8510 جنيهات مصرية) لنسخة 8 + 128 جيجابايت، وللإصدار الأكبر بسعة 8 + 256 جيجابايت، فسيأتي بسعر 510 يورو (أي ما يعادل 9600 جنيه مصري).





وبالنسبة للمواصفات، سيحتوي هاتف Galaxy A52، على شاشة بقياس 6.50 بوصة، من نوع Super AMOLED، ستعمل بمعدل تحديث عال قدره 90 هرتزا في الثانية لإصدار الـ 4G، وبتردد 120 هرتزا لنسخة الجيل الخامس 5G، بينما سيأتي هاتف A72 بمواصفات الشاشة ذاتها ولكن بحجم أكبر بقياس 6.7 بوصة.





وسيعمل هاتف Galaxy A72، بواسطة بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، بينما سيحصل هاتف Galaxy A52، على بطارية أصغر قليلا بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة.





وستشمل إعدادات الكاميرا بهاتف A52 على عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما سيحصل جهاز A72 على كاميرا إضافي ، تليفوتوغرافي 2x مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة عدسة للعرض الفائق بدقة 12 ميجابكسل، ستحصل الهواتف على معيار IP67 لمقاومة الماء والغبار.











