أخيرا.. كشف المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy A72 4G.. صور

ظهرت العديد من التسريبات حول هاتف Galaxy A72 خلال العام الماضي، ولم تقدم الكثير من المعلومات عنه، واليوم كشفت المدونة الألمانية "WinFuture"، المواصفات الكاملة حول إصدار الفئة المتوسطة القادم من شركة سامسونج









وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، رصدت المواصفات الرسمية التي سيأتي بها إصدار الجيل الرابع 4G فقط، من هاتف Galaxy A72 المرتقب، من حيث الإمكانيات التي سيقدمها وإختيارات الألوان المقدمة من سامسونج لهذا الإصدار.

















وتتشابه مواصفات إصدار الـ 4G من هاتف Galaxy A72، مع نظيره من الجيل الخامس 5G، حيث سيحتوي على شاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +Full-HD، تدعم معدل تحديث عال قدره 90 هرتزا في الثانية، وستحتوي الشاشة نوتش على شكل ثقب أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية، ومستشعر للبصمة مدمج أسفلها.









وسيقدم هاتف Galaxy A72 4G، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا عرض فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، والثالثة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وفلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.









وسيتم تشغيل هاتف Galaxy A72 4G، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 720G، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وتشير التسريبات إلى وجود إصدار آخر بسعة 6 جيجابايت رام.









وسيعمل هاتف Galaxy A72 4G، بنظام التشغيل أندرويد 11، وسيحتوي على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، عبر منفذ USB-C.









وستقدم سامسونج هاتف Galaxy A72 بخيارين للذاكرة الداخلية بسعة 128 جيجابايت و256 جيجابايت، وسيحتوي الهاتف أيضًا على فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD لتوسعة ذاكرة التخزين.









وسيتوفر هاتف Galaxy A72، بأربعة خيارات لونية هي: الأزرق والبنفسجي والأبيض والأسود، ومن المتوقع يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 449 يورو (أي ما يعادل 8,500 جنيها مصريا).











