قبل إطلاقه بساعات.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy F62

تستعد شركة سامسونج Samsung ، للإعلان عن أحدث هواتفها ضمن سلسلة (F) والمسمى Galaxy F62، والذي سينطلق في السوق الهندية يوم 15 فبراير بسعر منافس وإمكانيات رائدة.









ومن المقرر حسبما ذكر موقع "gsmarena"، أن يأتي هاتف سامسونج Galaxy F62، ببطارية عملاقة بقوة 7000 مللى أمبير في الساعة، مع معالج Exynos 9825.

















وقد كشف الملصق الدعائي الذي شاركته سامسونج لهاتف Galaxy F62، عن أن الهاتف الذكي سيأتي بشاشة مثقبة وإعداد كاميرا خلفية رباعي.













ولم توضح سامسونج أي معلومات عن إعداد الكاميرا لجهاز Galaxy F62، ولكن أكد عملاق التجارة الإلكترونية الهندي Flipkart، أن الهاتف سيجزم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، ويمكن أن تكون باقي الكاميرات عبارة عن وحدات واسعة للغاية وعمق ووحدات ماكرو.









وذكرت التسريبات السابقة، أن هاتف Galaxy F62، سيحتوي على شاشة بقياس 6.7 بوصة، وأكدت قوائم منصة Geekbench، أن هاتف سامسونج القادم سيأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.









ومن المتوقع أن يتوفر هاتف Galaxy F62، في خياراين لونيين هما: الأزرق والأخضر، وسيبدأ سعره من 345 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 5300 جنيه مصري).



