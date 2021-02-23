قبل إطلاقه.. سعر ومواصفات هاتف Galaxy A32 بنسختي 4G و 5G

تعمل شركة سامسونج الكورية الجنوبية، على إصدار عدد كبير من الهواتف المتوسطة ورخيصة الثمن إلى جانب هواتفها مرتفعة الثمن، وذلك فى إطار إستراتيجية قد وضعتها الشركة خلال الفترة الماضية فى إطلاق المزيد من الهواتف متوسطة الأسعار مع عدد من الإمكانات الجيدة ، مثل هاتف Galaxy A32 والمتوقع إصداره فى شهر مارس القادم، والذى يأتى بعدة خيارات مناسبة فى السعر والإمكانات.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy A32 سيأتى بنسختين الأولى ستأتى بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وهى النسخة الأرخص ولكن مع شاشة أقل جودة، أما النسخة الثانية فستأتى الجيل الرابع للاتصالات 4G ، مع شاشة بجودة أفضل وسعر أقل ثمنا، وفيما يلى المواصفات و السعر المتوقع لهاتف Galaxy A32 بنسختيه :





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هاتف Galaxy A32 نسخة 5G





- شاشة وكاميرا هاتف 5G Galaxy A32





وسيأتى هاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ن مع نوتش على شكل Infinity-V ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى أن جسم الهاتف سيكون من البلاستيك، مع 4 كاميرات خلفية الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، مع عدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعرى للتكبير والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل.





- معالج وبطارية هاتف 5G Galaxy A32





وسيعمل الهاتف بمعالج من نوع Dimensity 720 SoC للفئة المتوسطة، مع مساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت، و ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل أندرويد 11 ، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة ، بالإضافة إلى شاحن بقوة 15 واط ، ومنفذ شحن من نوع USB-C ، وسماعة رأس مقاس 3.5 ملم .





- سعر هاتف 5G Galaxy A32





وسيصدر الهاتف بسعر 279 يورو أى ما يعادل 4380 جنيها مصريا لأصغر نسخة وهى 64 جيجا بايت، وبسعر 299 يورو أى ما يعادل حوالى 4693 جنيها مصريا لنسخة 128 جيجا بايت.

هاتف Galaxy A32 نسخة 4G





وتختلف هذه النسخة من هاتف Galaxy A32 فى أنها ستأتى مختلفة فقط فى نوع الشاشة والألوان التى سيصدر بها بها الهاتف بالإضافة إلى أنها أرخص سعرا .





- شاشة وألوان هاتف 4G Galaxy A32





وستأتى شاشة الهاتف بدقة شاشة أفضل، حيث ستأتى من نوع Super AMOLED بدلا من LCD التى جاءت بها النسخة القديمة، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع عدد من الألوان الجديدة، حيث سيصدر بـ 4 ألوان مختلفة غير الأبيض والأسود التى صدرت بهما النسخة السابق من الهاتف.





- سعر هاتف 4G Galaxy A32

وسيبلغ هاتف 4G Galaxy A32 من المتوقع أن يتراوح سعرها أقل من 4000 جنيه مصرى، بسبب إصدارها بشبكة 4G بدلا من 5G، بالإضافة إلى معالج أقل فى الأداء ، وبذلك سيعتبر الهاتف من ضمن مجموعة الهواتف الأرخص لسامسونج.











