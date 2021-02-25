تخفيض كبير.. احصل على سامسونج Galaxy Note 10+ بسعر استثنائي

Galaxy Note 10+، ولكن يعيبه سعره المرتفع، بفضل هذا العرض يمكنك الحصول عليه بنصف السعر تقريبًا.

جدير بالذكر أن Galaxy Note 10+ ظهر رسميًا فى أغسطس 2019، ويقدم الهاتف أداء جيد مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف بشاشة كبيرة وقلم لأداء كل المهام التى تحتاجها فى العمل.

يأتى Galaxy Note 10+ بشاشة كبيرة قياس 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، بالإضافة لطبقة حماية قوية ضد الصدمات من Corning Gorilla Glass، مع مقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.





جاء Galaxy Note 10+ بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9825 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعm 256 جيجابايت، مع ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 1 تيرابايت.





يمتلك Galaxy Note 10+ على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و12 و16 ميجابيكسل مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع تقنية Dual Pixel، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين.





وبالطبع يتطلب Galaxy Note 10+ بطارية قوية، تبلغ سعتها 4300 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging 45W مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي السريع، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف، مع تقنية الإتصال اللاسلكى بلوتوث 5.0.





وبالتأكيد يتضمن الهاتف أيضًا قلم S Pen الشهير الخاص بسلسلة Note، وهي ميزة القراءة الذكية، بحيث يتذكر آخر كلمة كنت تتابعها بواسطته، بالإضافة لعدة ميزات يوفرها لك فى التحكم عن بعد بالهاتف، والترجمة وتحويل النص تلقائيًا بمجرد التحديد عليه، والعديد من الميزات الجديدة التى منها أيضًا تسجيل ما يحدث على الشاشة بتقنية الفيديو.