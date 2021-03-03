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تكنولوجيا

تويتر تنافس Clubhouse بغرف الدردشة الصوتية Spaces.. تعرف عليها

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:01 م
تويتر
تويتر
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شيماء عبد المنعم
دشنت شركة تويتر Twitter، أمس، غرفة الدردشة الصوتية المعروفة باسم Spaces، لمستخدمي هواتف أندرويد، وهو ميزة مستوحاة من تطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس Clubhouse، الذي ذاع صيته خلال الآوانة الأخيرة، بعد انضمام الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا "إيلون ماسك" إليه. 

وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، كانت شركة "تويتر" تختبر إصدارا محدودا من ميزة Spaces على نظام التشغيل iOS، في شهر يناير الماضي، ولكن عبر تغريدة على منصتها، أوضحت عملاقة التدوينات المصغرة، أن مستخدمو أندرويد يمكنهم التحدث والاستماع إلى المحادثات في Spaces، ولكن لا يمكنهم استضافة محادثاتهم الخاصة حتى الآن.

وحتى الآن لم تحدد الشركة الأمريكية موعد إطلاق الميزة بشكل رسمي، وأوضح متحدث باسم شركة "تويتر" في رسالة بريد إلكتروني إلى موقع "the verge" قائلا: "إن مستخدمي نظامي التشغيل أندرويد و iOS، سيكونون قادرين على البدء والاستماع إلى دردشات Spaces قريبًا".

وقالت "تويتر": "إنها تعطي الأولوية في الانضمام إلى Spaces، لمجموعة صغيرة جدا من المستخدمين، للتعلم وتجميع ردود الفعل على الميزة الجديدة من مجموعة متنوعة من المجتمعات".

وتسمح ميزة Spaces، من تويتر لمستخدميه بإنشاء غرف للمحادثات الصوتية، يمكن لمتابعيهم الانضمام إليها للاستماع للتسجيلات الصوتية والمشاركة في المحادثة.

الجدير بالذكر أن شركة تويتر قدمت في شهر يونيو الماضي، ميزة التغريدات الصوتية لعدد محدود من مستخدمي نظام التشغيل iOS، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل وإرسال رسائل صوتية يصل طولها إلى 140 ثانية، كما قدمت دعمًا للرسائل الصوتية المباشرة في الهند الشهر الماضي، لكل من إصداري تطبيقها على أندرويد و iOS.

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