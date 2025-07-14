مستشفى بنها الجامعي: العلاج الكيميائي متوفر ويتم صرفه للمرضى

استعرض برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، من تقديم الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن، تعليقا لمواطنة قالت إن "العلاج الكيماوي ليس متوفرا في مستشفى بنها الجامعي، حالة الحاجة رزقة عبد الرازق.. العلاج مش موجود، اشتري من برة الجرعة 13 ألف".

وقال الإعلامي شادي شاش: "عندما بحثنا في هذه الشكوى، وجدنا أن المستشفى به وحدة علاج كيميائي تتكون من 23 كرسيا يتلقى المرضى العلاج فيها، ولكي نتأكد من الأمر، ذهب مراسلنا في القليوبية إلى المستشفى".

وعرض البرنامج تقريرا عن الواقعة، حيث قال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي: "كان لا بد أن يكون لدينا وحدة متكاملة للعلاج الكيماوي، وبدأنا منذ أكثر من عامين بإنشاء وحدة كاملة للعلاج الكيماوي بقوة استيعابية 44 سريرا تخدم العديد من المرضى المترددين على الوحدة".

وقالت الدكتورة ريهام إمام مدرس أمراض الباطنة وأمراض الدم بمستشفى بنها الجامعي: "نستقبل يوميا من 90 إلى 100 حالة، المريض يتم فحصه بناءً على الأشعة والتحاليل، ويتم عمل خريطة العلاج وقرار نفقة الدولة للحالة، وقبل أن يتلقى المريض الجرعة الخاصة به، يسحب تحاليل كاملة، ويتم فحصه لتبيين ما إذا كان المريض يمكنه الحصول على الجرعة أو في حاجة إلى العلاج قبل الحصول على الجرعة".

وأكد أحد المرضى، أن الخدمة ممتازة والجميع يقوم بما يجب عليه فعله، ولا توجد أي مشكلة في صفوف التمريض والأطباء.

وقالت الإعلامية آية عبد الرحمن: "التقرير أكد أن وحدة العلاج الكيميائي تعمل، والأهالي هناك يتلقون العلاج، وسنتابع مع صاحبة التعليق حتى نتأكد من أن الجرعات التي تحتاجها الحالة متوفرة وتحصل عليها بمنتهى اليسر والسهولة".