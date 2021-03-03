ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط مصنع حلويات لحيازته مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر في المنوفية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:05 ص
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل
\تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية إحكام الرقابة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف علي مدى صلاحية السلع المعروضة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سرس الليان وبالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المدينة ، أسفرت عن ضبط مصنع حلويات لحيازته (165) كيلو مستلزمات تصنيع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية و إعدام ( ٦٠ ) كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، كما تضمنت الحملة التفتيشية تحرير (7) محاضر تموين، ومحضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية ، وكذا تحرير محضر لعدم وجود شهادات صحية ، و محضر بيئة ، فضلا عن تحرير ( ٥) إنذارات بيئية و انذارين للسير بإجراءات الترخيص .

وفى ذات السياق ، أفاد الأستاذ سمير عتريس رئيس حي غرب شبين الكوم بأنه تم شن حملة تفتيشية مكبرة للمرور علي المطاعم ومحلات الجزارة بمركز ومدينة شبين الكوم ، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم الغير صالحة للاستخدام الأدمي تنوع في 50 كجم كبدة ، 40 كجم لحوم بلدي ، 30 كجم ( سجق ، حمام ) ، بالإضافة إلي 5 كجم لحوم مفرومة ومجهزة ، 10 كجم دهن ، وتم محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، كما قامت الحملة بمتابعة تراخيص المحلات التجارية للتأكد من صلاحيتها ، وتم  ضبط 5 محلات تجارية تُدار بدون تراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة و بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري بالمحافظة بتكثيف الحملات التموينية الموسعة بنطاق المحافظة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانضباط وتوفير كافة السلع التموينية والغذائية بالتسعيرة المحددة للجمهور حفاظًا على حقوق المواطنين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية: استمرار شن الحملات التفتيشية المكبرة بمركزي منوف وشبين الكوم

ضبط 770 كيلو برجر وسجق وكفتة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بركة السبع

التحفظ على 350 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

ضبط طن و300 كجم لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

التحفظ على 116 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة ومنتهية الصلاحية و134 كيلو أسماك غير صالحة في المنوفية

تحرير 114 محضرا تموينيا وضبط 53 كيلو لحوما فاسدة في حملة بالمنوفية

ترشيحاتنا

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس

في ذكرى رحيل ياسين إسماعيل ياسين.. قصة وفاته المأساوية بـ السرطان

موعد الإعلان عن تمديد تعاقد علي معلول مع الأهلي

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

بـ 4 حيل.. علاج البواسير الخارجية عند النساء

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-3-2021

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.. تفاصيل

تراجع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 3-3-2021

موسيماني يستعد لتحفيظ لاعبي الأهلي خطة مواجهة فيتا كلوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس

طرح تويوتا ياريس الجيل الرابع في مصر