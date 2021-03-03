ضبط مصنع حلويات لحيازته مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر في المنوفية

\تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية إحكام الرقابة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف علي مدى صلاحية السلع المعروضة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.





حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سرس الليان وبالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المدينة ، أسفرت عن ضبط مصنع حلويات لحيازته (165) كيلو مستلزمات تصنيع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية و إعدام ( ٦٠ ) كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، كما تضمنت الحملة التفتيشية تحرير (7) محاضر تموين، ومحضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية ، وكذا تحرير محضر لعدم وجود شهادات صحية ، و محضر بيئة ، فضلا عن تحرير ( ٥) إنذارات بيئية و انذارين للسير بإجراءات الترخيص .





وفى ذات السياق ، أفاد الأستاذ سمير عتريس رئيس حي غرب شبين الكوم بأنه تم شن حملة تفتيشية مكبرة للمرور علي المطاعم ومحلات الجزارة بمركز ومدينة شبين الكوم ، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم الغير صالحة للاستخدام الأدمي تنوع في 50 كجم كبدة ، 40 كجم لحوم بلدي ، 30 كجم ( سجق ، حمام ) ، بالإضافة إلي 5 كجم لحوم مفرومة ومجهزة ، 10 كجم دهن ، وتم محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، كما قامت الحملة بمتابعة تراخيص المحلات التجارية للتأكد من صلاحيتها ، وتم ضبط 5 محلات تجارية تُدار بدون تراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .



