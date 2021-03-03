شابة تحرم والدتها من رؤية حفيدها.. والسبب غريب





وفقا لما ورد في صحيفة " ذا صن" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 50 عاما، تعرضت لموقف محرج مع إبنتها، بعد أن طلب منها والدها المشاركة في مصروف المنزل لأن الراتب الذي يتقاضاه والدها لا يكفي لنفقاتها هي و إبنها .





قالت السيدة أن إبنتها تزوجت منذ عامين و لكن بسبب الخلافات التي نشبت مع زوجهات اتفقا كل منهما على قرار الانفصال، و عقب الطلاق قررت ان تعود غلى منزل والدتها و احتضنتها هي و ابنها و لكن بمرور الوقت حصلت الفتاة على وظيفة و كانت توعد أحد الشباب و اتفقا على الزواج و كانت والدتها على علم بذلك و لأنها كانت تترك طفلها معها طوال اليوم .





طلب الأب من الفتاة ذات يوم أن تشارك في مصروفات المنزل إلا أنها شعرت بالإهانة بعد ذلك الطلب، و قرت ان تغادر المنزل و حرمان والديها من رؤية حفيدهما رغم تعلقهما به .

تعرضت سيدة للإساءة من إبنتها بعد أن قررت مغادرة المنزل ردا على طلب والدها في المشاركة في مصاريف المنزل عقب طلاقها و لجوءها إلى والديها للسكن في منزلهم لحين الحصول على وظيفة .