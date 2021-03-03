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أخبار العالم

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون جنوب السعودية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:18 ص
التحالف العربي يعترض
التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون جنوب
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دعاء أبوهشيمة
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمنن اليوم الأربعاء، عن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جنوب السعودية.

ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية".

وأضاف المالكي: " نرصد نشاطا عدائيا لميليشيات الحوثي باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة".

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لتحييد تهديدات ميليشيات الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن، أمس الثلاثاء، سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان. 

وقال الدفاع المدني في جازان السعودية ، إن المقذوف تسبب في إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية. 

وتسبب المقذوف في تضرر منزلين ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
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