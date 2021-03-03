محافظ أسيوط: صناديق قمامة لشوارع صدفا.. وبدء إنشاء محطة صرف في مجريس

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط: إنه تم توزيع دفعة من صناديق القمامة الجديدة بمركز صدفا طبقًا للخطة الموضوعة في هذا الشأن، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة والقضاء على تراكمات القمامة في الشوارع.





ووجه المحافظ جميع رؤساء المراكز والأحياء، بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر للمخالفين مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة لرفع وإزالة المخلفات والقمامة من التجمعات فضلًا عن رفع معدلات التشغيل للمعدات الجديدة التي انضمت مؤخرا للمنظومة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات التنموية وخاصة مشروعات حياة كريمة التي يتم تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا وتذليل كافة العقبات للانتهاء منها في أسرع وقت.





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وأكد محافظ أسيوط، بحسب بيان، الأربعاء، استمرار جولاته الميدانية ومتابعته الشخصية لتنفيذ الخطط والمشروعات التنموية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضاء المواطنين.





من جانبه أوضح حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا إنه تم بدء توزيع صناديق قمامة جديدة بالشوارع والميادين لتجميع القمامة بها وقطرها بواسطة الجرارات التابعة للوحدة المحلية لتفريغها في الأماكن المخصصة لذلك لافتا إلى توزيع حاويات القمامة بمساكن مبارك وشارع المحطة بحري والسويقة وميدان السماكين ومجمع الكنائس وشارع الساحة الشعبية من الجهة البحرية على أن يتم توزيع باقي الحاويات على الأماكن المحتاجة حسب خطة التوزيع المعدة لذلك.



