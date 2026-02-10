قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026
مزاح يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حفنة مقترحات.. نقاش موسع حول تعديلات قانوني البيطريين ومزاولة المهنة

نقيب الأطباء البيطريين خلال مشاركته بالحوار المجتمعي
نقيب الأطباء البيطريين خلال مشاركته بالحوار المجتمعي
الديب أبوعلي

عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، جلسة حوار مجتمعي موسعة بدار الحكمة، الإثنين 9 فبراير 2026، لمناقشة المسودة المقترحة لتعديل قانون النقابة وقانون مزاولة مهنة الطب البيطري، وذلك بحضور المستشار محمد درويش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة، وممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعمداء كليات الطب البيطري، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وفي كلمته، أكد الدكتور مجدي حسن، أن المسودة الحالية هي نتاج مجهود المجالس المتعاقبة بالتعاون مع الشؤون القانونية، مشددا على أنها ليست مشروعا لشخص بعينه، بل هي تعبير عن رؤية الجمعية العمومية، وأوضح أن النقابة أخذت في الاعتبار كافة مقترحات النقابات الفرعية التي وردت إليها، قائلا: لقد حرصنا أشد الحرص على أن تكون هذه المقترحات شاملة ومعبرة عن طموحات وآمال الأطباء البيطريين في جميع أنحاء الجمهورية، إننا نؤمن بأن القوانين التي تحكم عملنا يجب أن تعكس تطلعاتنا، وأن تكون قابلة للتطور لتواكب التحديات والمتغيرات.

وأوضح حسن، أن هذه المرحلة ليست نهائية، حيث سيتم عرض تعديلات القانون على مستشار وزير الصحة والقنوات التشريعية لوضع الضمانات الكافية للأعضاء، مؤكدا أن كل رأي طرح في الحوار هو محل تقدير، داعيا الأطباء البيطريين  للمشاركة الفعالة في صياغة النص القانوني النهائي الذي سيخدم مستقبل الطب البيطري في مصر.

وخلال الجلسة، استعرض المشاركون محاور مسودة القانون الجديد التي انقسمت إلى خمسة أجزاء أساسية استهدفت: ضبط طريقة مزاولة الطبيب لمهنته، ووضع تعريف دقيق لماهية "أعمال المزاولة"، بالإضافة إلى ضبط سلوك الطبيب في التعامل مع المجتمع والحيوان وزملائه، وتنظيم أماكن الممارسة، وصولا إلى ضبط كافة التعريفات القانونية الخاصة بالمهنة.

وأكد الحضور، أن القانون الحالي (رقم 187) لسنة 1954، أصبح "قديما جدا" ولا يواكب التطورات الحالية، مما جعل المهنة "مستباحة" من الدخلاء وغير المتخصصين، مشيرين إلى أن التعديلات المقترحة تهدف بالأساس إلى "تغليظ العقوبات" لردع الدخلاء والباراميديكال، لما يمثلونه من خطر على الثروة الحيوانية وصحة الإنسان، فضلا عن معاقبة الأطباء الذين يمارسون المهنة بشكل خاطئ أو في أماكن غير مصرح بها.

وشهد الحوار مناقشات مستفيضة حول ضوابط القيد والعضوية، حيث طالب المشاركون بضرورة تمييز رسوم القيد لخريجي الجامعات الخاصة عن الحكومية مراعاة للمقدرة المالية، مع اقتراح حذف مسمى معاهد من مسودة القانون، وإلغاء اشتراط الكشف الطبي كمتطلب للانضمام للنقابة، كما تطرق النقاش إلى الجوانب التنظيمية للانتخابات.

وأكد الحضور على الحق الدستوري للعضو في التصويت دون ربطه بسداد الاشتراكات، مع المطالبة بأن يكون قرار الدعوة للانتخابات حقا أصيلا لمجلس النقابة العامة وليس للنقيب منفردا، بالإضافة إلى مراجعة شروط ضم الأجانب للنقابة والتنسيق مع المجلس الصحي بخصوص إخطار مزاولة المهنة.

كما دعا المشاركون إلى تنويع محفظة الاستثمار لتشمل قطاعات البنوك، العقارات، التكنولوجيا، والأدوية، وعدم قصرها على الثروة الحيوانية، شريطة موافقة الجمعية العمومية والاستعانة بخبراء من الخارج لإدارة هذه الاستثمارات.

كما تم اقتراح تخصيص 10% من عوائد المشروعات الاستثمارية لدعم شباب الخريجين ورفع قيمة المعاشات، مع المطالبة بتحديد سقف لغرامات التأديب عند 2000 جنيه تؤول حصيلتها لصالح صندوق السرطان، وفيما يخص الهيكل الإداري، تباينت الآراء حول آلية انتخاب الأمين العام والوكيل، مع تأييد مقترح انتخاب أعضاء مجلس النقابة ال 24 في دورة واحدة لضمان استقرار العمل النقابي.

يذكر أن رابط تلقي المقترحات سيظل مفتوحا، لتلقي كافة مقترحات حضراتكم، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم المسودة النهائية الخاصة بقانوني مزاولة المهنة والنقابة العامة للأطباء البيطريين إلى القنوات التشريعية.

النقابة العامة للأطباء البيطريين مزاولة مهنة الطب البيطري قانون مزاولة مهنة الطب البيطري الهيئة العامة للخدمات البيطرية كليات الطب البيطري الأطباء البيطريين قانون نقابة البيطريين نقابة البيطريين نقيب الأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن معاشات البيطريين انتخابات البيطريين الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

ترشيحاتنا

الدكتورة جيهان زكي

جيهان زكي.. سيرة ثقافية عابرة للحدود في طريقها إلى وزارة الثقافة

راشفورد

راشفورد بين التألق والغموض.. لماذا أصبح نجم برشلونة خارج الحسابات الواضحة؟

فيتينيا

عرض ضخم من ريال مدريد يهز باريس.. 120 مليون يورو لضم "عقل" سان جيرمان

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد