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منوعات

غير شائع لكنه خطير.. نوع جديد من أعراض كورونا ينتشر بسرعة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:07 م
صدى البلد
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مريم صليب
مر عام وأكثر على بدء الجائحة التي لم يكتب لها حتى الآن كلمة النهاية، فما زالت كورونا مستمرة في طريقها في حصد أرواح البشر حول العالم، لذلك فإن العلماء والباحثين عجزوا عن اكتشاف العلاج الذي سيمنح العالم الاطمئنان.


ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد العلماء في جامعة أكسفورد، أوضح أن هناك أعراضًا جديدة لفيروس كورونا مختلفة عن الأعراض الشائعة التي اعتدنا عليها، فقد كان السعال وارتفاع درجة حرارة الجسم والعطس من أبرز أعراض كورونا، إلا أن الفيروس تحور بمرور الوقت وأصبحت هناك أعراض جديدة ظهرت على 21% من الحالات. 


حسب الدراسة التي نشرتها الجامعة، فإن 21% من مرضى كورونا، ظهرت أعراض الطفح الجلدي والدوائر الحمراء على جلدهم، فلم ترتفع درجة حرارتهم أو شعروا بتكسير في العظام أو حتى سعال، وما أذهل العلماء فإن المرض أصبح لديه أكثر من صورة يمكن أن يظهر بها. 


جدير بالذكر أن العلماء أشاروا إلى أن الأعراض الشائعة ظهرت لكن بعد ظهور أعراض الطفح الجلدي، التي بدأت بالشعور بالحكة وصولا إلى ألم شديد لا يمكن المريض من النوم بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة جسده.
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