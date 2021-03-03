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حوادث

تفاصيل العثور على طفلة حديثة الولادة في صندوق سيارة نقل بالإسماعيلية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:50 م
صدى البلد
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انجي هيبة
عثر أهالي القصاصين علي طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل صندوق سيارة نقل بمركز ومدينة القصاصين.


وقال صلاح داود، أحد أهالي القصاصين، إنه تم العثور على الطفلة ملفوفة بكيس بلاستيكي وملقاة داخل صندوق السيارة.


وأضاف أنه توجه بالطفلة على الفور لأقرب طبيب أطفال وتبين أن الحبل السري لم يتم قطعه وتم الكشف عليها وفحصها.


وتعتبر الطفلة هي الثانية التي تم العثور عليها خلال يومين والثالثة خلال شهر بعد العثور على طفلتين متوفيتين في الإسماعيلية في مناطق مختلفة.


وعثر أهالي مساكن السبع بنك بحي الخامسة بالإسماعيلية، الاثنين الماضي، على رضيعة مقتولة ومغطاة ببطانية وملقاة في الشارع.



وتلقى رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية بلاغًا من أهالي مساكن السبع بنك بحي الخامسة بالإسماعيلية يفيد بالعثور على جثمان رضيعة داخل كيس بلاستيك ومغطاة ببطانية وملقاة أسفل أحد العقارات.



وانتقل إلى موقع البلاغ فريق من المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين من المعاينة المبدئية أن الرضيعة حديثة الولادة ويرجح أن عمرها لا يتعدى 72 ساعة، وسبب الوفاة خنق الرضيعة بكيس بلاستيك.



وتم التحفظ على جثمان الرضيعة وإيداعها بمبرد مستشفى الصدر، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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