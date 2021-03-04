يضمن استمراريتها.. نائبة توضح أهمية مشروع قانون الأكاديمية الوطنية للتدريب

أيدت النائبة، هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، تقديم تنسيقية شباب الأحزاب بمشروع قانون الأكاديمية للتدريب، مؤكدة على أن هذا القانون تكمن أهميته على إعادة الهيكلة بشكل يضمن استمرارية الأكاديمية الوطنية، لتصبح المصدر الوحيد، ومركزا للتخطيط الاستراتيجى فى مجال التدريب والتأهيل على المستوى الوطنى ، وإلغاء الأجهزة الأخرى المعنية بقضية التدريب وإضافة إمكاناتها إلى الأكاديمية بما يضمن تعزيز قدراتها، للتدريب الشباب وإعادة المفاهيم في المجتمع المصري.





وأوضحت" أبو السعد" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن مصر لديها ثروة بشرية هائلة، لكنها فقط تحتاج لإعادة تأهيل وتدريب مرة اخري، وذلك لاستخراج القيادات الحقيقية من المجتمع المصري، لافتة إلى الدور الكبير الذي لعبته الأكاديمية الوطنية في تخريج قيادات شبابية عديدة ، تقلدوا مناصب قيادية مهمة في الدولة، فضلا عن القيادات العاملة بدواوين الوزارات ، والعاملين بالجهات والهيئات المختلفة.





وطالبت عضو مجلس النواب بتفعيل دور الأكاديمية في تدريب الشباب ، في كل محافظات مصر وعدم اقتصاراها على المحافظات الكبرى فقط، مشيرة إلى أن هناك العديد من القيادات المصرية والشبابية المثقفة، و الواعية بشكل كافي مندثرة داخل القرى والمحافظات ، فمن باب أولى العمل على الوصول إلى تلك الفئة حيث أنها ستكون بمثابة المنفذ الرئيسي لمصر لإخراج قيادات شبابية للمجتمع الفترة القادمة.





جاء ذلك بعد أن تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الأول الثلاثاء ، من خلال نوابها أعضاء مجلس النواب، عرضا خاصا بالأكاديمية الوطنية للتدريب، قدمته الدكتور رشا راغب -المدير التنفيذي للأكاديمية- أثناء اجتماعها مع أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، والذي تضمن تقريرا بإنجازاتها حظي بإشادة بالغة من الحضور ونواب التنسيقية الذين أثنوا خلال مداخلاتهم على ما جاء بهذا العرض من خطة واضحة لرؤية طموحة بالأكاديمية واستشراف للمستقبل بثروة مصر البشرية.





وأضافت التنسيقية في بيان له: "إيمانا منا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقيمة الاستثمار في شباب مصر، وإدراكا للدور الوطني الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا الشأن؛ فإننا ومن خلال نواب التنسيقية، سنقدم مشروع قانون للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأيام المقبلة دعما لجهودها المبذولة في تطوير العنصر البشري في مختلف المؤسسات، كأحد ركائز التنمية التي تشهدها مصر حاليا بقيادة السيد رئيس الجمهورية".





وأعربت التنسيقية عن تقديرها لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في النهوض بأبناء مصر ومؤسساتها؛ مشيدة بدور خريجيها من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتأهيل التنفيذيين للقيادة؛ شركاء النجاح والبناء، متطلعين معا لمستقبل أفضل لمصر وشبابها في مختلف المجالات.