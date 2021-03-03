ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بشرى سارة من الصحة السعودية بشأن لقاحات كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:44 م
التطعيم بلقاح مضاد
التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
نقلت قناة "العربية" عن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات المجتمعية مجانًا.

سجلت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، ارتفاعا نسبيا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق"، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 378002 حالة.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 286 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 368926 حالة.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6505 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2571 والحالات الحرجة 486 حالة.

وفي وقت سابق، طالب وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، بضرورة ربط قبول المشاركين في موسم الحج، بتلقيهم لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وأكد الربيعة وفق ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية، ضرورة أن يكون الحصول على لقاحات كورونا، شرطا رئيسيا للمشاركة في موسم الحج. 

وقال الربيعة: "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ومنافذ دخول الحجاج، لموسم الحج للعام 2021". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة السعودية: لقاحات كورونا تصل جميع مناطق المملكة خلال 3 أسابيع

قرار عاجل من السعودية بشأن موسم الحج

الكشف عن موعد إعلان الحكومة الكويتية الجديدة.. قرار مهم من الصحة السعودية بشأن موسم الحج.. إغلاق تجاري جزئي في عمان.. و239 مليون جرعة لقاح في العالم.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

السعودية تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا اليومية

بيان مهم من وزير الصحة السعودي عن حج هذا العام

ترشيحاتنا

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة زواج الأطفال دون 18 سنة فى قانون الأحوال الشخصية

هل يجوز الاكتفاء بقراءة سورة الفاتحة في قضاء الفوائت ؟

خمس أوقات منهي عن الصلاة فيها.. أمين الإفتاء يكشف عنها

أسئلة من خارج المنهج.. خطأ في امتحان أولى إعدادي بمدارس الهرم والإدارة التعليمية تتدارك الأمر وتعاقب المخطئين

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

Advertisements

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

مصابان بـ"شلل سفلي".. توأم بني مزار المخترع: نحلم بمقابلة الرئيس السيسي .. شاهد

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

هبوط جديد| 6 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب..تعرف على قيمة الأعيرة

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021

10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس