بشرى سارة من الصحة السعودية بشأن لقاحات كورونا

نقلت قناة "العربية" عن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات المجتمعية مجانًا.





سجلت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، ارتفاعا نسبيا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لصحيفة "سبق"، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 378002 حالة.





وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 286 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 368926 حالة.





وأكدت وزارة الصحة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6505 حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2571 والحالات الحرجة 486 حالة.





وفي وقت سابق، طالب وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، بضرورة ربط قبول المشاركين في موسم الحج، بتلقيهم لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأكد الربيعة وفق ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية، ضرورة أن يكون الحصول على لقاحات كورونا، شرطا رئيسيا للمشاركة في موسم الحج.



