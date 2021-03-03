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أخبار العالم

تخوفات من وقف المراقبة.. مشروع قرار أوروبي يدعو إيران للشفافية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:50 م
مشروع قرار أوروبي
مشروع قرار أوروبي يدعو إيران لانتهاج الشفافية
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دعاء أبوهشيمة
أثار مشروع قرار أوروبي حول إيران أمام الوكالة الذرية تخوفات من وقف إيران عمليات المراقبة.

ووفقا لشبكة "العربية"، أكد مشروع القرار الأوروبي على ضرورة أن تنتهج  إيران الشفافية مع وكالة الطاقة الذرية، مشددة على أهمية عمليات تفتيش منشآت إيران لمعرفة التزامها بالاتفاق.

ودعا مشروع القرار إيران إلى التراجع عن خروقها للاتفاق النووي، مشيرا إلى أن لا يمكن الجزم بسلمية أنشطة إيران النووية .

وفي وقت سابق، اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان 
أن الأوربيون والولايات المتحدة سيعرضون مشروع قرار على وكالة الطاقة الذرية يدين تعليق إيران عمليات التفتيش ببرنامجها النووي.

وطلب الرئيس ايمانويل ماكرون من نظيره الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، أن تقوم طهران "ببادرات واضحة" و"بشكل عاجل" للعودة الى "احترام التزاماتها" في الملف النووي والتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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