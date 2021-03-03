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رياضة

الكاف يعلن موعد وحكام مباراة بيراميدز ونكانا في الكونفيدرالية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:23 م
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، يشأن موعد ومباراة الفريق أمام نكانا بطل زامبيا في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

أوضح الاتحاد الأفريقي في خطابه أن المباراة ستقام في السادسة من مساء يوم ١٠ مارس الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.


وسيتولى إدارة تحكيم المباراة، الحكم البوروندي جورج جاتجوجو ويعاونه المساعد الأول التنزاني فرانك جون كومبا، والمساعد الثاني من بوروندي ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندي نوامانا جافاري.

ويراقب المباراة السوداني محمد جلال أحمد، والمنسق العام النيجيري أليو لوال إبراهيم، والمنسق الأمني التونسي محمد ديلاجي، والدكتور محمد سلطان مشرفا على الأمور الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.
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