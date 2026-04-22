الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مكتبة الإسكندرية تنتج ورق ترميم مصري بمواصفات عالمية

شهدت مكتبة الإسكندرية إنجازًا نوعيًا جديدًا في مجال صون التراث، بعد نجاح قسم الحفاظ والضبط البيئي، التابع لمركز ومتحف المخطوطات بقطاع التواصل الثقافي، في إنتاج ورق ترميم عالي الجودة، وذلك عقب سلسلة من التجارب العلمية الدقيقة والمحاولات المتواصلة.

جدير بالذكر أن هذا الورق يُصنَّع يدويا من ألياف القطن المصري طويل التيلة، وقد نجح في الحصول على مطابقة للمواصفات القياسيةISO 9706 للورق الدائم (Paper for document Requirements for permanence) ومطابقة للمواصفات القياسية 11108 ISO لورق الحفظ الدائم والمتانة - Archival Paper) - Requirements for Permanente and durability)
وذلك طبقا للقياسات الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة Egyptian Organization For standards and quality (EOS)، واعتمادًا على النتائج المرفقة بشهادة الهيئة، تعد نتائج هذا المنتج تفوق بكثير الحدود الدنيا للمعاير القياسية لكلتا المواصفتين القياسيتين ISO 9706 و11108 ISO.

ويتميز هذا الورق بخصائص فريدة تجعله ملائمًا لترميم المخطوطات والوثائق النادرة، بما يضمن الحفاظ على قيمتها التاريخية، ويواكب أحدث المعايير الدولية في مجال الترميم. فتمتعه بهذه المواصفات القياسية لا يعد فقط "بديلاً محلياً"، بل هو منافس عالمي قوي يقتحم الفئة الممتازة (Premium Category) من أوسع أبوابها.

هذا وقد نجح فريق عمل قسم الحفاظ والضبط البيئي في تحقيق التوازن بين صلابة القوة الميكانيكية، والمتانة الفائقة، والاستقرار الكيميائي الصارم، وتصنيف هذا الورق تحت مسمى "الورق الدائم" و"ورق الحفظ الدائم والمتانة" وهو التوصيف العلمي الأرفع والذي تمنحه المؤسسات الدولية للمواد المؤهلة لحفظ ذاكرة الأمم، يُعد أمرًا استثنائيًا.

ويمثل هذا الإنجاز ركيزة أساسية في استراتيجية "توطين الصناعة" لعدة أسباب: أولها "تعزيز السيادة التراثية" الممثلة في إنتاج ورق محلي يضاهي المنتج العالمي، ويؤمن حماية المخطوطات والوثائق القومية بأيدي وخامات مصرية مائة في المائة. وثانيها "الاستدامة الاقتصادية"؛ فإنتاج هذا الورق من قصاصات الاقمشة القطنية عالية الجودة المتبقية من شركات الغزل والنسيج المصرية، مما يعني إعادة تدوير اقتصادي فائق يعزز الاقتصاد المصري بقوة، وأخيرًا "تحقيق الريادة الإقليمية والدولية"؛ فتقديم هذا الورق للعالم كأفضل ما وصلت إليه تقنيات الترميم الحديثة، يضع مصر على خارطة الموردين المعتمدين لأدوات الحفاظ على التراث عالميًا.

