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برلمان

إفريقية النواب تطالب بلجنة دائمة في المجلس الأعلى للثقافة مختصة بشؤون القارة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:26 م
النائب شريف الجبلى
النائب شريف الجبلى ، رئيس لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان
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يوسف سامح
عقدت لجنة الشئؤن الأفريقية بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب د.م شريف الجبلي/ رئيس اللجنة، لدراسة ما ورد في بيان الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فيما يخص الشأن الأفريقي والذي استمع المجلس إليه بجلسته التي انعقدت الأربعاء 27 من يناير 2021. 

في بداية الاجتماع استعرض الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الأنشطة والفعاليات الخاصة بأفريقيا، والتي تتسم بالتنوع والشمولية لكافة أوجه الثقافة. 

وأوضح ان الشأن الأفريقي ليس قاصر على فعاليات تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي بل هو امر ممتد وسوف يشهد العديد من الفعاليات فى الفترة القادمة. 

وأشار الى انه تم إطلاق مبادرة اعرف أهلك للتواصل مع السفارات الأفريقية بهدف دعم العلاقات الثنائية بين مصر ودول أفريقيا، كما قامت مكتبة مصر العامة بتدشين مبادرة لغتي أفريقية ومشروع 1000 قائد أفرو آسيوي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة القادة للعلوم الإدارة والتنمية، 

وجاري حاليًا إطلاق مبادرة المركز القومي للترجمة بالتعاون مع وزارة الخارجية تحت شعار "أفريقيا تحكي" وهي تهدف إلي ترجمة مجموعة من النصوص الأفريقية في (الشعر والرواية والمسرح وأدب الأطفال والأساطير) لكي تحكي أفريقيا قصص تحررها، وبهدف دعم العلاقات الثقافية المصرية مع الجانب الأفريقي، كما تم إعتماد إصدارات تتضمن20 عنوان يتعلق بالشأن الأفريقي وكانت أبرز العناوين هي: (أفريقيا وتحولات النظام الدولي، الثقافة والمثقفون في أفريقيا، السياسات الصناعية والتحول الاقتصادي في أفريقيا، مصر في أفريقيا الشرقية، الترجمة في كينيا، مصرية في السودان، صراعات الحرب البادرة في أفريقيا). 

وأكد ان وزارة الثقافة تقوم بالتواصل المستمر مع سفارات مصر بدول القارة لدعم توجه مصر لأفريقيا والمشاركة في الاحتفالات القومية لهذه الدول. 

وأوضح عزمي بأن هناك مبادرات تتم اونلاين نظرا لجائحه كورونا ويشارك فيها المثقفين والمفكرين الأفارقة من العديد من الدول. 

كما أشار إلى أنه يتم معاملة الأفارقه زائرى المتاحف الفنية والقوميه التابعة للوزارة معاملة المصريين فيما يخص أسعار التذاكر المباعة لمده عام. 

وأشادت النائبة د.رشا ابو شقرة أمين سر اللجنة بالجهود المبذولة من قبل وزارة الثقافة بالشأن الافريقي، وأهمية الاستثمار فى الشباب الأفريقي المقيمين في مصر، وإقامة معارض للتراث الأفريقي، والكتاب الأفريقي بمصر. 

وطالب النائب رزق جالي، وكيل اللجنة، بتخفيض أسعار تذاكر دور العرض وعمل مسابقات ثقافية للمبدعين الأفارقة المقيمين بمصر. 

وأكد رئيس اللجنة على ضرورة تدعيم تواجد القوى الناعمة للوزارة من خلال (المسلسلات _ الأفلام _ المسرحيات)، وإنشاء مركز ثقافي مصري في أهم الدول الأفريقية. 

وطالب الجبلي بإنشاء لجنه دائمة فى المجلس الأعلى للثقافة خاصه بالشأن الأفريقي.

وفى نهاية الاجتماع أثنى النائب شريف الجبلي رئيس اللجنة بجهود الوزارة نحو تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر ودول القارة الافريقية.
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