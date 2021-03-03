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سامح شكري: مصر ترفض بشكل قاطع التدخلات التركية في المنطقة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:12 م
سامح شكرى
سامح شكرى
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شيرين عادل
أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، رفض مصر القاطع للتدخلات التركية فى المنطقة، والتي تتمثل فى وجود قوات عسكرية على أرض دول عربية شقيقة.


وقال "شكرى"، خلال كلمته اليوم بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، إن الحدود الممتدة التي تجمع بين مصر وليبيا تجعل مصر أكثر حرصا على أن تنعم ليبيا وأهلها بالأمن والأمان. 


وأضاف أن مصر لم تدخر جهدا من أجل المساهمة في إقرار الأمن والسلام فى ليبيا والوقوف في وجه الأفكار الظلامية التي تدفع بها بعض الدول، والتي تسعى لتحقيق أهدافها حتى وإن كان ذلك على حساب الغير.


وأشار إلى أن مصر سعت للتوصل لتسوية سياسية بناءً على مخرجات برلين وقرارات الشرعية الدولية، ودعمت المفاوضات التى تضم جميع الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة وصولا لاتفاق الحوار الوطني الليبي الأخير بـ جنيف واختيار رئيس الوزراء، والمجلس الرئاسى، وهو ما يشكل فى مجمله خطوة على الطريق السليم.


وأوضح أن مصر تؤكد صعوبة تحقيق الاستقرار المرجو واستمرار وقف إطلاق النار في ليبيا في ظل استمرار التدخلات التركية  فى المنطقة، والتي تنطوي على وجود قوات عسكرية تركية على أرض عربية شقيقة.
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وزير الخارجية: وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يقوض استقرارها

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