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أخبار العالم

السعودية توفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات مجانا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:21 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشف وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الصيدليات المجتمعية مجانا داخل المملكة.

وتقوم هيئة الغذاء والدواء حاليًا بتقييم عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة الاستعداد للتوسع السريع في عملية التطعيم في مختلف مناطق السعودية والتي تسير بوتيرة عالية.

وقال وزير الصحة لقناة «العربية» اليوم أن اللقاحات المعتمدة حاليًا في السعودية أو تلك التي يتم تقييمها حاليًا مجازة للاستخدام بدءًا لمن تخطى عمر الـ16 او الـ18 عامًا وتتم جدولة مواعيدها حسب فئات الأولوية المقرة في الاستراتيجية الوطنية للتحصين من فيروس كورونا المستجد.

وأتاحت وزارة الصحة ‏تقديم مواعيد «الجرعة الثانية» من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي، كما جرى التوجيه بربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمسبب لمرض «كوفيد-19»، واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

وبدأت السعودية حملة التطعيم ضد كورونا في 17 ديسمبر 2020، بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على تسجيل لقاح «فايزر- بيونتيك»، وتم إعطاء الأولوية لثلاث فئات هي: الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، ومَن يعانون أمراضًا مزمنة، والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء كالعاملين في القطاع الصحي.
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