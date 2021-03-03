السعودية توفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات مجانا

كشف وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الصيدليات المجتمعية مجانا داخل المملكة.





وتقوم هيئة الغذاء والدواء حاليًا بتقييم عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة الاستعداد للتوسع السريع في عملية التطعيم في مختلف مناطق السعودية والتي تسير بوتيرة عالية.





وقال وزير الصحة لقناة «العربية» اليوم أن اللقاحات المعتمدة حاليًا في السعودية أو تلك التي يتم تقييمها حاليًا مجازة للاستخدام بدءًا لمن تخطى عمر الـ16 او الـ18 عامًا وتتم جدولة مواعيدها حسب فئات الأولوية المقرة في الاستراتيجية الوطنية للتحصين من فيروس كورونا المستجد.





وأتاحت وزارة الصحة ‏تقديم مواعيد «الجرعة الثانية» من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي، كما جرى التوجيه بربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمسبب لمرض «كوفيد-19»، واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.



