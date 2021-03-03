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ديني

الأوقاف تطلق حملة تعقيم ونظافة للمساجد استعدادا لصلاة الجمعة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:52 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
انطلقت اليوم الأربعاء حملة موسعة من وزارة الأوقاف لنظافة وتعقيم المساجد بجميع محافظات الجمهورية وتستمر حتى صباح يوم الجمعة استعدادًا لصلاة الجمعة .

وقال الوزارة في بيان لها  أن خدمة بيوت الله -عز وجل- والقيام على نظافتها شرف لنا، وإسهاما منا في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن المشاركة المجتمعية تعكس وعي المصلين واهتمامهم بنظافة بيوت الله -عز وجل- وتطهيرها.


وأطلقت وزارة الأوقاف صباح اليوم حملة توعوية وعملية واسعة بقيادة جميع وكلاء الوزارة لنظافة وتعقيم المساجد، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة المسجد، وعلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء الحضور إليه.
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