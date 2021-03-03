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محافظات

ممرض ينتحل صفة طبيب ويدير مركزا طبيا خاصا وصحة الشرقية تضبط 939 صنفا دوائيا مجهولا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:31 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية ( الخاصة) بنطاق المحافظة، لضبط المخالفين منها والتحقق من مدى إلتزام الأفراد والعاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، ولضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين وللمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية بنطاق المحافظة.

 

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية بأبو كبير بشن حملات تفتيشيه مفاجئة على المنشآت الصحية الخاصة بمركز ومدينة أبو كبير تم خلالها مداهمه مركز طبي يعمل بدون ترخيص يديره ممرض منتحلا صفة طبيب بشري وضبط صيدلية بالمركز تضم ما يقارب من 939 صنفا دوائيا مخالفا ما بين أصناف غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وبدون فواتير، وفي مكان غير مرخص له ببيع وتجارة الأدوية.

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أضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال الحملة التفتيشية على المركز الطبي تم ضبط وتحريز 200 سرنجة انسولين غير مستخدمة بالإضافة إلي مستحضرات عشبية مجهولة المصدر تصرف للمرضي المترددين علي المركز وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات وتحرير محضر غش تجاري، ومحضر إنتحال صفة مزاولة مهنة الطب البشري، ومحضر برقم ٥١٤٠ لسنه ٢٠٢١، جنح بمركز الشرطة أبو كبير، لإدارة منشأة بدون ترخيص، كما تم تشميع المركز بكامل محتوياته.

 

أكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الصحية بنطاق المحافظة وضبط المخالف منها حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع.

ممرض ينتحل صفة طبيب ويدير مركزا طبيا خاصا وصحة الشرقية تضبط 939 صنفا دوائيا مجهولا
ممرض ينتحل صفة طبيب ويدير مركزا طبيا خاصا وصحة الشرقية تضبط 939 صنفا دوائيا مجهولا
ممرض ينتحل صفة طبيب ويدير مركزا طبيا خاصا وصحة الشرقية تضبط 939 صنفا دوائيا مجهولا
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