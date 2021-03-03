بوفون يكشف موعد اعتزاله

أكد الأسطورة الإيطالية جيانلويجي بوفون حارس مرمى بيوفنتوس، أنه لديه قدرة على الاستمرار في الملاعب حتى 2023، لكنه يفكر في الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

عندما أفكر في الأمر، أعتقد





وقال بوفون صاحب الـ 43 عاما لصحيفة "جارديان" البريطانية: "بالنسبة لاعتزالي، عندما أفكر في الأمر، أرى أنني لا زلت قادرًا على اللعب حتى صيف 2023".





وتابع: "هذا هو الحد الأقصى، لكن يمكنني أن الاعتزال أيضا في غضون أربعة أشهر".





وأضاف: "أنا شخص يؤمن بالمصير والقدر، عندما عرض علي يوفنتوس فرصة العودة، عدت وقلت ربما هناك سبب أنا لا أعرفة وتاريخ جديد يناديني".



