بعد تصديق الرئيس عليه.. شروط استخراج رخصة قيادة السيارة فى قانون المرور الجديد

قانون المرور الجديد أصبح حيز التنفيذ بعد ما تم إصداره من مجلس النواب، حيث أدخلت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان تعديلات على قانون المرور الجديد، وأوجبت التعديلات سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
كما شملت التعديلات وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 1 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
شروط استخراج رخصة قيادة للسيارة
ووضع قانون المرور الجديد، شروطًا جديدة، لاستخراج رخصة قيادة للسيارة، وفيما يلي نستعرض أهم تلك الشروط:
1 - أن لا تقل السن عن 18 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص.
2– أن لا يقل سن قائد السيارة عن 21 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهنى.
3 – اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.
4 – أن يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.
5 – الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة باحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.
6 – يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.
7 – يخضع طالب الرخصة الى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.
8 - يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإهاربية
9 - عدم وجود أى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.
10 - كما يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين "باطنة ونظر" وصورتين من بطاقة الرقم القومي.