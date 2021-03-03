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البطوطي : مصر لديها فائض من الإكتشافات الأثرية الجديدة..فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:50 م
وليد البطوطي مستشاروزير
وليد البطوطي مستشاروزير السياحة الأسبق
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محمود محسن
قال وليد البطوطي مستشار وزير السياحة الاسبق إن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2010 كان 14 مليون سائح مؤكدا أن هناك توقعات بأنه بعد انتهاء جائحة كورونا أن يكون 30 مليون سائح.

وأضاف البطوطي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن مصر لديها فائض من الإكتشافات الأثرية الجديدة مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطن.

وتابع مستشار وزير السياحة الأسبق أن ابتسامة المواطن في وجه السائح تعمل على رفع الدخل القومي للدولة المصرية مؤكدا أنها تساهم في التنمية الاقتصادية للدولة.

وأشار البطوطي إلى أن أعداد السياحة عندما تزيد تساهم في ايجابيات للمزارعين المصريين في الغذاء والطعام المقدم من خضراوات وفاكهة مؤكدا أن وزير السياحة يهتم بالمنتج المقدم للسائحين.
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