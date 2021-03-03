التموين تطرح كوبون الخير.. سلع مجانية لغير القادرين في رمضان

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح كوبونات للقادرين بفئات مالية مختلفة من المجمعات الاستهلاكية كالعام السابق، فئة الكوبون تبدأ من 20 جنيها تصل إلى 100 جنيه فأكثر، حيث يستطيع القادر على شراء الكوبون الحصول عليه ومنحه لغير القادر.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات عن كوبونات الخير من وزارة التموين لحصول غير القادرين على سلع مجانية بقيمة الكوبون من المنافذ التابعة للتموين.





- تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية كوبونات الخير وفقا لتصميم آمن لا يمكن تقليده أو تزييفه.





- تباع كوبونات الخير في منافذ شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.





- يستطيع حامل الكوبون صرف قيمة الكوبون سلعا من منافذ المجمعات الاستهلاكية ولا يمكن صرف قيمة الكوبون ماليًا.





أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن معارض اهلا رمضان سوف تنتشر بالمحافظات هذا العام كالعام الماضي بتخفيضات كبيرة تصل إلى 35 % مشيرا إلى دخول 15 سلعه حيز التخفيض فى معارض اهلا رمضان هذا العام كالأرز والزيت والسكر والدقيق والسمنة والصلصة والشاي والفول والعدس واللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة وقمر الدين والمكرونة بوزن وسعر ثابت في كل السلاسل والسوبر ماركت التي سوف تدخل المعرض هذا العام.





وأشار المصيلحى إلى وجود تنسيق كامل مع المحافظين لاختيار الأماكن التى سوف تنشأ بها تلك المعارض طبقا لاحتياجات سكان كل محافظه بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات.





وطالب الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رؤساء السلاسل التجارية بوجود ركن فى كل سلسله تجارية وسوبر ماركت تحت اسم اهلا رمضان يشمل كل السلع الأساسية واحتياجات المواطنين من السلع الرمضانية اضافه الى تجهيز شنط رمضان كالعام الماضى بأسعار متفاوتة تبدأ من 75 جنيها و100 جنيه و150 جنيها تشمل كل السلع المتفق عليها سابقا.





وأشار المصيلحى إلى أن المجمعات الاستهلاكية التى يصل عددها إلى 1350 مجمعا سوف تشارك بمعارض اهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 25 % بسلع ذات جودة عالية أيضا.





واضاف أن الوزارة سوف تقوم بعمل كوبونات للقادرين بفئات مالية مختلفة طبقا لقدرة المتبرعين بها للمواطنين لصرفها من المجمعات الاستهلاكية كالعام السابق مؤكدا أنه سيسمح بدخول منافذ جمعيتي فى معارض اهلا رمضان بناء على طلب صاحب المنفذ.