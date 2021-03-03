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أخبار البلد

مفعمة بالمحبة والدعم.. رسالة من رئيس البرلمان العربي لـ أحمد أبو الغيط

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:03 م
الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية
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ميس رضا
هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ بمناسبة التجديد له لفترة جديدة أمينا عاما لجامعة الدول العربية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن تأييد وزراء الخارجية العرب بالإجماع على التجديد لـ أحمد أبو الغيط، إنما يعكس الثقة العربية الكبيرة في قدرته على تفعيل وتطوير دور جامعة الدول العربية والارتقاء بها إلى ما يلبي تطلعات الشعوب العربية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر به الأمة العربية وتتعاظم فيها التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود المُخلِصة والمُقدرة التي بذلها أحمد أبو الغيط خلال فترة ولايته الأولى، من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود والمواقف بين الدول العربية، وخدمة القضايا العادلة للأمة العربية والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية. 

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته القلبية لـ  أحمد أبو الغيط  بالتوفيق والسداد والنجاح في فترة ولايته الجديدة وأداء رسالته ومهامه نحو قيادة جامعة الدول العربية لمرحلة جديدة أكثر تقدمًا وتطورًا، تشهد مزيدًا من تعزيز التضامن العربي وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لكافة الدول العربية.
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