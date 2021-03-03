لذيذ ومفيد.. طريقة عمل ساندوتش الشريمبو

اذا كان لديك جمبري وتحاولين تقديمه بشكل مختلف نقدم لكي اليوم طريقة عمل ساندوتش الشريمبو





الطريقة :

جمبري مقشر حجم وسط

كوب و نص دقيق عليهم رشة ملح و فلفل اسود و بابريكا و ثوم باودر

و كوب بقسماط عليهم رشه من نفس التوابل اللي علي الدقيق

٢ بيضه و عليهم رشة ملح و فلفل

تتبيلة الجمبري

١/٢ معلقة ملح صغيرة

١/٤ معلقة صغيرة فلفل اسود و بابريكا و ثوم بودر

صوص التارتار عبارة عن

٤ ملاعق مايونيز كبيرة

خياره و نص مخلل قطع صغير جدا

١ معلقة صغيرة سكر

١ معلقة صغيرة ويرسيشتر صوص

رشة ملح و فلفل اسود

١/٢ ملعقة صغيرة خل

١/٢ ملعقة صغيرة مسطردة





الطريقة :

يقلي الجمبري في زيت غزير

عيش فينو طازج و يدهن زبده من النص و نحمص في الطاسة