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مرأة

لذيذ ومفيد.. طريقة عمل ساندوتش الشريمبو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:04 م
صدى البلد
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ريهام قدري
اذا كان لديك جمبري وتحاولين تقديمه بشكل مختلف نقدم لكي اليوم طريقة عمل ساندوتش الشريمبو 

الطريقة : 
جمبري مقشر  حجم وسط 
كوب و نص دقيق عليهم رشة ملح و فلفل اسود و بابريكا و ثوم باودر 
و كوب بقسماط عليهم رشه من نفس التوابل اللي علي الدقيق 
٢ بيضه  و عليهم رشة ملح و فلفل 
تتبيلة الجمبري 
١/٢ معلقة ملح صغيرة
١/٤ معلقة صغيرة فلفل اسود و بابريكا و ثوم بودر 
صوص التارتار  عبارة عن 
٤ ملاعق مايونيز كبيرة 
خياره و نص مخلل قطع صغير جدا 
١ معلقة صغيرة سكر 
١ معلقة صغيرة ويرسيشتر صوص 
رشة ملح و فلفل  اسود 
١/٢ ملعقة صغيرة خل 
١/٢ ملعقة صغيرة مسطردة 

الطريقة :
يقلي الجمبري في زيت غزير  
عيش فينو طازج و يدهن زبده من النص و نحمص في الطاسة 
ونضع الجمبري بالسندوتش  ويرش هالبينو 
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