لذيذ ومفيد.. طريقة عمل ساندوتش الشريمبو

اذا كان لديك جمبري وتحاولين تقديمه بشكل مختلف نقدم لكي اليوم طريقة عمل ساندوتش الشريمبو
الطريقة :
جمبري مقشر حجم وسط
كوب و نص دقيق عليهم رشة ملح و فلفل اسود و بابريكا و ثوم باودر
و كوب بقسماط عليهم رشه من نفس التوابل اللي علي الدقيق
٢ بيضه و عليهم رشة ملح و فلفل
تتبيلة الجمبري
١/٢ معلقة ملح صغيرة
١/٤ معلقة صغيرة فلفل اسود و بابريكا و ثوم بودر
صوص التارتار عبارة عن
٤ ملاعق مايونيز كبيرة
خياره و نص مخلل قطع صغير جدا
١ معلقة صغيرة سكر
١ معلقة صغيرة ويرسيشتر صوص
رشة ملح و فلفل اسود
١/٢ ملعقة صغيرة خل
١/٢ ملعقة صغيرة مسطردة
الطريقة :
يقلي الجمبري في زيت غزير
عيش فينو طازج و يدهن زبده من النص و نحمص في الطاسة
ونضع الجمبري بالسندوتش ويرش هالبينو