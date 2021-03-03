قرار مهم من السعودية بشأن لقاحات كورونا

أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، توفير الوزارة للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الصيدليات المجتمعية مجانا داخل المملكة.





وقال الوزير السعودي في تصريحات لـ"العربية" إن وزارة الصحة توسعت في التوزيع، ابتداء من مراكز اللقاحات، ثم المستشفيات والمراكز الصحية، وأيضا المستشفيات الخاصة، ونتوسع في الصيدليات المجتمعية.





وأضاف: "سنوفر اللقاحات في مكان قريب للمتلقي، وهي مجانية دائما".





وأتاحت وزارة الصحة ‏تقديم مواعيد «الجرعة الثانية» من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي، كما جرى التوجيه بربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمسبب لمرض «كوفيد-19»، واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.





وبدأت السعودية حملة التطعيم ضد كورونا في 17 ديسمبر 2020، بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء على تسجيل لقاح «فايزر- بيونتيك»، وتم إعطاء الأولوية لثلاث فئات هي: الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، ومَن يعانون أمراضًا مزمنة، والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء كالعاملين في القطاع الصحي.