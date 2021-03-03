انتشال جثة مسن غرق بترعة الإسماعيلية

عثرت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة الإسماعيلية اليوم الاربعاء، على جثمان مسن، بترعة الإسماعيلية.
تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا ، يفيد بالعثور على جثمان "علي محمد علي خاطر 58 سنة، من بلبيس، محافظة الشرقية، تم نقله الي مشرحة مستشفي التل الكبير.
تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا ، يفيد بالعثور على جثمان "علي محمد علي خاطر 58 سنة، من بلبيس، محافظة الشرقية، تم نقله الي مشرحة مستشفي التل الكبير.
وبعد التوصل لهويته، تبين انه غريق من محافظة الشرقية، وتم التواصل مع اهله، للحضور واستلامه، بعد تصريح النيابة العامة بالدفن.