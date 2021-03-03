انتشال جثة مسن غرق بترعة الإسماعيلية

عثرت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة الإسماعيلية اليوم الاربعاء، على جثمان مسن، بترعة الإسماعيلية.





تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا ، يفيد بالعثور على جثمان "علي محمد علي خاطر 58 سنة، من بلبيس، محافظة الشرقية، تم نقله الي مشرحة مستشفي التل الكبير.