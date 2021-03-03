غدا.. ربيع ياسين يخضع للتحقيق فى اتحاد الكرة

يخضع ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب غدا الخميس ل لتحقيق بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم فى الجزيرة بخصوص واقعة إنسحاب المنتخب من تصفيات أمم إفريقيا في تونس.





ومن المقرر خضوع ربيع ياسين للتحقيق بمعرفة لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.





وقررت اللجنة الثلاثية فى اتحاد الكرة، تجميد رواتب لجنة الانضباط بالجبلاية بسبب تأخر اللجنة فى إصدار القرارات النهائية بشأن أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين.

وقررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد إنهاء عمل جهاز منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين منذ 20 ديسمبر الماضى بعد الخروج من منافسات التصفيات الأفريقية، وتجميد المستحقات مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات لجنة الانضباط بسبب واقعة تفشى إصابات فيروس كورونا فى صفوف المنتخب.