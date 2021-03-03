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أخبار العالم

أمريكا تهدد إيران بالرد حال تبين وقوفها وراء الهجوم على قاعدة عين الأسد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:19 م
جين بساكي
جين بساكي
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محمد عثمان
أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعمل حاليًا على تقييم الهجوم الصاروخي الأخير الذي استهدف قاعدة عين الأسد في العراق.


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي: "لا زلنا نقيم تأثير الهجوم الصاروخي الأخير الذي استهدف العراق وإذا تطلب الأمر ردًا فسنتخذ إجراء إضافيا".


وأضافت: "قمنا بالرد على الهجمات الإيرانية الأخيرة على القوات الأمريكية".


وتابعت: "الرئيس بايدن تم إطلاعه بتفاصيل الهجوم على قاعدة عين الأسد وإذا اتضح أن إيران وراء الهجوم سنقوم بالرد".


وتعرضت قاعدة عين الأسد أمس لقصف صاروخي عنيف، يُعتقد أن ميليشيات مدعومة من إيران تقف وراءه.


ويأتي هذا الهجوم قبل يومين من زيارة تاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق.


ويعد هذا الهجوم أيضًا هو الأول، منذ الغارة الأمريكية، التي استهدفت ميليشيات تابعة لإيران على طول الحدود العراقية-السورية الأسبوع الماضي.
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