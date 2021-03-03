صدى البلد في أولى قرى التطوير بالمنوفية.. حياة كريمة تغير ملامح شما.. شاهد

وسط فرحة كبيرة من الأهالي انطلق قطار التطوير في الريف المصرى تنفيذا لمبادرة حياة كريمه التي أطلقها رئيس الجمهورية.





وشهدت قرية شما بمركز اشمون بمحافظة المنوفية انطلاق المعدات لتشق شوارعها إيذانا ببدء العمل لتكون أولى قري التطوير في المحافظة.





ووسط فرحة كبيرة أبدى أهالي قرية شما سعادتهم الغامرة من إدماجهم بمبادرة حياة كريمه لتطوير القرية.





قرية شما التي يتجاوز عدد سكانها ٢٢ الف نسمه كانت تنقصها العديد من الخدمات كالصرف الصحي والغاز وذلك ضمن العديد من القرى المصرية.





ومع انطلاق حياة كريمة كان نصيب المنوفية كبير حيث يبلغ عدد القري بالمرحلة الأولي للمبادرة 81 قرية بنطاق مركزي أشمون والشهداء.





وبدأ العمل الفعلي بقرية شما حيث تغيرت معالم القرية وشقت المعدات شوارعها لبدء تنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حيث يتضمن العمل إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ومد الخدمة للمناطق المحرومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الريفي وسيتم التنفيذ بالتنسيق مع قيادة المنطقة المركزية العسكرية وإحدى الشركات الرائدة في مجال تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في ذات القطاع بالمحافظة.





كما يشمل العمل البدء الفعلي في توصيل خدمات الغاز الطبيعي وكذلك البدء في إنشاء مدرسة الشهداء للتعليم الأساسي بقرية شما علي مساحة 2100 م ضمن المبادرة.





وأبدى السيد عبد العاطي من أهالي قرية شما فرحته بإنشاء مدرسة تعليم اساسي بالقرية بعد معاناة من أبنائها، موضحا أن حياة كريمه تغير ملامح القرية حيث طال التطوير جميع شوارعها لتوصيل الصرف الصحي والغاز.





ووجه الشكر لرئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي الذي أطلق المبادرة لتطوير الريف المصري.





من جانبه اكد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون أنه يتم بمتابعة أعمال تنفيذ خطوط الغاز الطبيعي بقرية شما حيث تم تنفيذ توصيل الغاز بعدد من شوارع القرية بطول ا كيلو متر طولي وجار العمل علي قدم وساق في باقي الشوارع الأخرى ، وخلال أعمال المبادرة أيضا تم متابعة تنفيذ مد خطوط المياه للمناطق المحرومة لعدد 4 شوارع فرعية بقرية شما بطول 600 متر طولي ، وكذا متابعة أعمال شد الخشب المسلح للقواعد الخرسانية لمدرسة الشهداء بقرية شما والتى تم البدء في إنشائها ضمن مبادرة حياة كريمه علما بأن مساحة المدرسه تقدر بحوالي ٢١٠٠ متر تقريبا وذلك لخدمة العملية التعليمية بقرية شما.





كما أكد سرور انه سيتم البدء في باقي القرى تباعًا لتحقيق أقصى إستفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الإستمرار في التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القري من خلال مبادرة حياة كريمة، مشددا علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات لسرعة إنجاز المهام.





وأضاف، أن المرحلة المقبلة تتضمن إنشاء مجمعات تنموية بالوحدة المحلية بشما لتصبح بمثابة مجمعات نموذجية مجمعه للمصالح الحكومية كما هو مخطط بمبادرة رئيس الجمهورية حياه كريمة حيث سيتم نقل جميع المتعلقات والمهام للأماكن البديلة التي تم تخصيصها للبدء في تطوير وإنشاء هذه المجمعات الحديثة.



