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البشبيشي: تعرض إثيوبيا لعقوبة من الاتحاد الأفريقي سيوقف العمل فى سد النهضة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:38 م
سد النهضة
سد النهضة
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البهى عمرو
قالت الدكتورة هبة البشبيشي المتخصصة فى الشئون الأفريقية، إن مصر و السودان يمكنهما محاسبة إثيوبيا قانونيًا، موضحة أن الاتفاقية الإطارية تلزم اثيوبيا بعدم ملء سد النهضة دون الرجوع لمصر والسودان.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه حتى الآن لم يتم استخدام أدوات الاتحاد الإفريقي مع إثيوبيا.

ولفتت إلى أن السودان تضرر كثيرًا من الملء الأول لسد إثيوبيا، ولابد أن تتقدم بشكوى ضد إثيوبيا بسبب الأضرار التى لحقت بها نتيجة السد. 

واشارت إلى أنه إذا تعرضت إثيوبيا لعقوبة من الإتحاد الأفريقي سيتم وقف العمل فى السد، لأن اثيوبيا تستخدم السد استخداما سياسيا، ولن ترضخ فى الذهاب إلى مجلس الأمن.

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