فيديو جراف | سلبية مسحة كورونا.. سر احتجاز وائل الإبراشي في المستشفى حتى الآن

أصيب الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا منذ أسابيع، وبعد نقص الأكسجين وسوء حالته؛ تم نقله إلى المستشفى لتلقي العناية اللازمة.
وفي وقت سابق بعد إصابته بالفيروس، وجّه الإعلامي رسالة إلى الجماهير، قال فيها: "منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى وأنا في حالة حرجة تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس والآن فقط بدأت حالتي تتحسن ولكني أحتاج إلى دعواتكم".
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ولكن بالرغم سلبية مسحة كورونا تم تأجيل قرار خروجه من المستشفى لأسبوع آخر، ولمزيد من التفاصيل حول سر احتجاز وائل الابراشي في المستشفى حتى الآن شاهد الفيديو جراف التالى: