ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف | سلبية مسحة كورونا.. سر احتجاز وائل الإبراشي في المستشفى حتى الآن

الخميس 04/مارس/2021 - 12:59 م
صدى البلد
Advertisements
ايمان عبداللطيف
أصيب الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا منذ أسابيع، وبعد نقص الأكسجين وسوء حالته؛ تم نقله إلى المستشفى لتلقي العناية اللازمة.
                                 
وفي وقت سابق بعد إصابته بالفيروس، وجّه الإعلامي رسالة إلى الجماهير، قال فيها: "منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى وأنا في حالة حرجة تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس والآن فقط بدأت حالتي تتحسن ولكني أحتاج إلى دعواتكم".

ولكن بالرغم سلبية مسحة كورونا تم تأجيل قرار خروجه من المستشفى لأسبوع آخر، ولمزيد من التفاصيل حول سر احتجاز وائل الابراشي في المستشفى حتى الآن شاهد الفيديو جراف التالى:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عمرو أديب يقرأ رسالة من الإبراشي على الهوا: كورونا التهمت الرئتين ومش قادر أتكلم

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي | خاص

يوسف الحسيني: إيجابية مسحة كورونا الثالثة لـ وائل الإبراشي.. فيديو

شاهد | تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

فيديو جراف.. ظهرت بالمايوه.. من هي الروسية بطلة إعلان عطر عمرو دياب الجديد؟

آخرتها متر في متر.. فيديو جراف اللحظات الأخيرة في حياة أحلام الجريتلي

ترشيحاتنا

كيف أعرف أن الله راض عنى؟ أمين الفتوى يجيب

قيادات أمنية.. تفجير موكب رفيع المستوي في عدن

فيديو جراف.. قصة فتاة المنتزه وموقف أسرتها الغريب

ضبط شاب كويتي قتل قططا بطريقة مروعة ووثق فعلته بالفيديو

بعد طرده أمام أنقرة جوجو.. الكشف عن عقوبة مصطفى محمد

أسرار قراءة آية الكرسي للرزق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات هوندا سيتي HONDA CITY 2021 المرتقب طرحها في مصر .. صور

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور