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فن

أخبار الفن.. رسالة غامضة من دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب..إصابة زوجة ماجد المصري وابنهما آدم بـ كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:32 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:


خيانة أقرب الناس.. رسالة غامضة من دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب


شاركت الفنانة دينا الشربيني متابعيها عبر حسابها بـ فيسبوك فيديو من مسلسلها زي الشمس يتحدث عن الخيانه.


بعد جراحة دقيقة.. شيري عادل تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية


قالت الفنانه شيري عادل لـ "صدي البلد " إنها بدأت تشعر بتحسن نسبي خاصه بعد إجرائها عمليه جراحيه دقيقه منذ أيام".


أنا البطل.. محمد رمضان حاضر بـ تمساح وشبل و زي الجوكر


طرح الفنان محمد رمضان اليوم أحدث أغانيه "أنا البطل " عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وظهر "رمضان" في الفيديو بصحبة تمساح وشبل، بالإضافة إلى ارتدائه ماسك لشخصية الجوكر الشهيرة. 


إصابة زوجة ماجد المصري وابنهما آدم بفيروس كورونا


أعلنت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال ستوري حسابها الرسمي على إنستجرام.


أحمد فهمي يعود إلى مصر بعد الاطمئنان على عملية المريء.. خاص


يعود اليوم الفنان أحمد فهمي  إلى مصر بعد قضاء أسبوع في إحدى الدول الأوروبية لعمل فحوصات طبية على المريء للتأكد من نجاح العملية التى أجراها في يناير الماضي.

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