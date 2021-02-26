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فن

بدء تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل دينا الشربيني قصر النيل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:43 م
مسلسل دينا الشربيني
مسلسل دينا الشربيني
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محمد نحلة
قاربت المشاهد الداخلية لمسلسل قصر النيل على النتهاء، ليبدأ تصوير المشاهد الخارجية، حيث نشرت الشركة المنتجة أول صورة من الكواليس، جمعت النجمة دينا الشربيني، والمخرج خالد مرعي.
 
مسلسل قصر النيل بدأ تصويره مطلع العام الحالي وتم الانتهاء من أغلب المشاهد الداخلية، الذي استغرق بناء ديكوراتها عدة أشهر؛ لضمان المحاكاة الكاملة والدقيقة للحِقبة التي تدور فيها أحداثه.

ويدخل المسلسل، السباق الرمضاني المقبل، وسيُعرض علىMBC مصر، وأكد منتج العمل، محمد مشيش، حماسه الشديد للتعاون مجددا من النجمة دينا الشربيني، خاصة وأن المسلسل في حقبة الستينيات الثرية بالأحداث والشهيرة بطابعها المميز سواء في الأزياء أو الديكورات، وأن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من التصوير في وقته المحدد.
 
قصر النيل تعاون جديد بين النجمة دينا الشربيني والمنتج محمد مشيش، بعد "جراند أوتيل" و"زي الشمس" و"لعبة النسيان"، وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي.
 
ويشارك دينا بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ومحمد محمود عبد العزيز، ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة الذي تعاون مع الشركة في عدد كبير من الأعمال.
 
وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة نعيش مراحل حل لغزها.
 
وبنى فريق العمل، ديكورا خاصا له، حيث أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من 60 عاما، واستعان مدير تصوير العمل، هيثم حسني، بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.
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