خيانة أقرب الناس.. رسالة غامضة من دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب

شاركت الفنانة دينا الشربيني متابعيها عبر حسابها بـ فيسبوك فيديو من مسلسلها زي الشمس يتحدث عن الخيانه.

وعلقت دينا الشربيني على الفيديو قائلة " لما الخيانة تيجي من اقرب الناس"، ليربط متابعوها كلامها بانفصالها عن الفنان عمرو دياب بسبب الخيانة.





يذكر أن الفنانة دينا الشربينى عادت إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي من جديد، بعد مرور فترة على انفصالها عن عمرو دياب ، بسبب خلافات وصلت إلى طريق مسدود ومن الصعب حلها.





وتشارك دينا الشربيني في بطولة مسلسل "قصر النيل" مع كل من ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ومحمد محمود عبد العزيز، ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة الذي تعاون مع الشركة في عدد كبير من الأعمال.

وتدور أحداث العمل في ستينيات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة نعيش مراحل حل لغزها.

وبنى فريق العمل، ديكور خاصا له، حيث إنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من 60 عاما، واستعان مدير تصوير العمل، هيثم حسني، بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.





