لماذا أدرجت هيئة الدواء كونجستال بجدول المخدرات وكيف سيتم صرفه؟

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك 14 نوعا من الأدوية تم إدراجها ضمن جدول المخدرات؛ لان هذه الأدوية تستخدم لوقف السعال ومنها الكونجستال وهي أدوية خاصة بعلاج نزلات البرد ولكن اذا زادت نسبة تناول هذه الأدوية تؤدى ال ي نوع من أنواع التخدير وبالتالي يجب صرفها بناء على روشتة طبيب. علىروشتة





وأضاف علي عوف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع علي قناه " دي إم سي " : هيئة الدواء المصرية ووزارة الداخلية قاموا بمتابعة ورصد بعض تحركات أنواع الأدوية لمعرفة أنواع الأدوية التي يكون عليها سحب شرائي غير مبرر، وبالتالي يقومون بالبحث في خواصها لمعرفة أسباب إ قبال الشراء عليها.





علي عوف : الـ14 نوع دواء التي تم إ دراجها للجدول، بها مادة مخدرة يستخدمها بعض الأشخاص استخداما سيئا بكميات متزايدة وتصل الي مرحلة الإدمان، مؤكدا أن هناك أشخاصا يتناولون شراب الدواء بالكامل. وأوضحدراجهاالأشخاصسيئااليالإدمان،أنأشخاصا