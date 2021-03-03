رئيس شعبة الأدوية: زيادة من المواطنين على صرف «الكونجستال».. والجرعات العالية بتعمل إدمان

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن هيئة الدواء كشفت عن إدراج حوالي 14 نوعًا من الأدوية ضمن جدول الأدوية المخدرة ، بداية من شهر مارس، من ضمنهم: الكونجستال، والتوسيفان ، وتوسكان ، وتوسيلار ، وكوديلار ، وبنتاكولد ، وغيرهم .

وأضاف "علي عوف" في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، أن هذه الأدوية لها صفة علاجية، بأنها مضادة للسعال، ولكن هيئة الدواء المصرية، وبعض الجهات الرقابية، وجدوا أن هناك زيادة من المواطنين مبالغ فيها، على صرف هذه الأدوية .

وتابع رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن قامت جهات الرقابة برصد حالات من الإدمان والتعاطي غير المبرر لهذه الأنواع من الأدوية ، وبالتالي كان هناك اجتماع مشترك بينهم وبين هيئة الدواء المصرية، من أجل اتخاذ قرارات للحفاظ على سلامة المواطن، ولعدم إساءة استخدام هذه الأدوية .

وأكمل "عوف"، أنه كان لا بد من تدخل قاطع للدولة، وللجهات الرقابية، حفاظًا على سلامة المواطن، معقبًا: "هذه الأدوية لم توضع كجدول أول مثل المورفين، ولكن تم وضعها كجدول ثانٍ"، أي أن يكون استلام الدواء من الصيدلية من خلال "روشتة " من الدكتور .