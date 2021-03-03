تصادم رجل بدراجة نارية مع سيارة نقل على الطريق السريع | فيديو

نشر موقع Live leak المعني بالفيديوهات مقطع فيديو لرجل يقود دراجة نارية اصطدمت بسيارة نقل على الطريق السريع ، وفي الفيديو المنشور التقطت الكاميرات المثبتة في الشوارع حادث اصطدام لرجل يقود دراجة نارية بسيارة نقل ثم سقط على الطريق واصطدم بدراجة نارية أخرى ، ولحسن الحظ لم يصب الشخص بأذى ونهض بعد أن دهسته الدراجة النارية .









لذلك يجب التدريب على عملية الدوران على الطرق الجبلية الضيقة ، وذلك قبل السير عليها ، من أجل تفادي لخطر الانزلاق بالدراجة النارية.

ونصح خبراء السيارات أصحاب الدراجات النارية ببعض النصائح أثناء القيادة على الطرق السريعة لتجنب الحوادث على الطريق، حيث يعتبر البعض أن قيادة الدراجات النارية هي أكثر خطورة من قيادة السيارة ، لذلك تتطلب قواعد وأسس قيادة أكثر التزاما بقوانين المرور.يجب الاعتماد على الساق اليسرى في رفع الوزن الرئيسي للجسم ، والدراجة عند البدء في الرجوع للخلف ، حيث يمكن أن تفقد القدم اليمنى الاتصال بالطريق بسرعة ، وهو يشكل خطر ميل الدراجة بشدة ، وعدم السيطرة عليها .أما من حيث المبدأ يمكن الدوران في الاتجاه المعاكس من خلال الرجوع إلى الخلف ثم الانعطاف إلى اليمين، ولكن في هذه الحالة لن يمكن استخدام المكابح الخلفية؛ لأن التدعيم سيكون على الساق اليمنى.