هاني الناظر يوجه رسائل مهمة وخطيرة للمتعافين من كورونا

قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، إن هناك أمراضا تصيب الإنسان بعد التعافي من فيروس كورونا.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه يوجه بعض النصائح المهمة للمتعافين من كورونا منها ما يلي:
الإكثار من شرب مياه بمقدار 3 لتر فى اليوم
تناول الخضروات " طبق سلطة يوميًا"
تناول العصائر مثل عصير الليمون البرتقال و الرمان
تناول العسل الأبيض فى الصباح
السير لمسافات طويلة
التعرض لـ الشمس، وتناول الأسماك
تناول المشروبات الدافئة مثل الينسون و القرفة و النعناع المورينجا
ولفت إلى أن مشروب المورينجا يعتبر صيدلية متنقلة، ولذلك ننصح الجميع بتناوله.
وأشار إلى أن المتعافين من كورونا عليهم الانتباه لهذه الأشياء المهمة حتى لا يصابوا بأمراض نتيجة نقص الحديد.