ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هاني الناظر يوجه رسائل مهمة وخطيرة للمتعافين من كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:25 م
هانى الناظر
هانى الناظر
Advertisements
البهى عمرو
قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، إن هناك أمراضا تصيب الإنسان بعد التعافي من فيروس كورونا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه يوجه بعض النصائح المهمة للمتعافين من كورونا منها ما يلي:

الإكثار من شرب مياه بمقدار 3 لتر فى اليوم

تناول الخضروات " طبق سلطة يوميًا"

 تناول العصائر مثل عصير الليمون البرتقال و الرمان 

تناول العسل الأبيض فى الصباح

السير لمسافات طويلة

التعرض لـ الشمس، وتناول الأسماك

تناول المشروبات الدافئة مثل الينسون و القرفة و النعناع المورينجا

ولفت إلى أن مشروب المورينجا يعتبر صيدلية متنقلة، ولذلك ننصح الجميع بتناوله.

وأشار إلى أن المتعافين من كورونا عليهم الانتباه لهذه الأشياء المهمة حتى لا يصابوا بأمراض نتيجة نقص الحديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هاني الناظر ينصح بهذه الأطعمة والمشروبات لمقاومة كورونا

استشاري تغذية: الأغذية الصحية والطازجة تقوي جهاز المناعة

هانى الناظر يوجه رسالة مهمة للمتعافين من كورونا

للوقاية من كورونا.. استشاري حساسية يوجه رسائل مهمة للمواطنين

8 نصائح مهمة.. هاني الناظر يحذر: الأسبوعان المقبلان أصعب فترة في حربنا مع كورونا

لصحة الجلد ونضارة البشرة.. هاني الناظر يوصي بتناول 3 فيتامينات

ترشيحاتنا

دولة عربية تتخطى 5000 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

سقوط جالاتا سراي أمام أنقرة بهدفين وطرد مباشر لـ مصطفى محمد ..فيديو

إثيوبيا تتراجع: نسعى لحل يرضي الجميع في أزمة سد النهضة

دعاء التوبة من الكبائر .. احرص عليه لمغفرة الذنوب

الصحة العالمية تعلن صدمة جديدة حول إصابات كورونا بالعالم

تحذير من الصحة: نحن الجهة الوحيدة المسئولة عن التطعيم بلقاحات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات واسعار بيجو 5008 موديل 2021 بالسعودية

لو مصاب بكورونا.. 7 خطوات يجب اتباعها لحماية نفسك وأسرتك

بعد تصدرها تريند.. أجمل إطلالات تكشف أناقة مها أبو عوف