هاني الناظر: مواطنون يخفون إصابتهم بكورونا

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، إن هناك عددا كبيرا من المواطنين يخفي إصابته بكورونا، موضحًا "لما حد بيشتكى من مشكلات جلدية أول سؤال بقوله له، أنت كنت مصاب ببرد".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى "أنه لا يقول للمواطن هل كنت مصابا بكورونا لأن الكثير لا يقول".





ولفت إلى أن فيروس كورونا مرض مثل باقى الأمراض، وأن المتعافى يكون لديه مناعة وهو شخص غير مخيف.





وأشار إلى أن الأشخاص الذين يتعافون من كورونا يخفون الإصابة خوفًا من التنمر.



