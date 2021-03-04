نشرة أخبار العالم.. تطورات مهمة في أزمة سد النهضة وتراجع إثيوبيا.. تقارب جديد بين مصر وقطر.. صدمة جديدة من الصحة العالمية

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:





أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الموقف المصري لم يسعَ إلى انتقاص حق أي طرف خلال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.





أعرب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عن تفاؤله أكثر من أي وقت مضى لإنهاء حالة الانقسام التي استمر حوالي خمسة عشر عاما من خلال العمل الجاد نحو الانتخابات، الباب الذي فتح الدخول نحو المصالحة ولم شمل العائلة الفلسطينية الكبيرة.





نشرت وسائل الإعلام الكويتية اليوم الأربعاء تفاصيل الدعوة العاجلة التي صدرت من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.





عقد وزير الخارجية سامح شكري، و نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اجتماعا ثنائيا على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية، بالقاهرة.





أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا المفتي، اليوم الأربعاء على أهمية حل ملف سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي.





أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقدوا اجتماعًا مباشرًا مع قياديين في ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.





أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، أنها لا تسعى بشكل ضروري للعودة إلى برنامج تصنيع مقاتلات "إف-35" الأمريكية، الذي تم استبعادها منه بسبب شرائها منظومة الصواريخ الروسية "إس-400".





أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية أن لقاء اليوم الذي عقد مع وزير الخارجية سامح شكري اتسم بروح الايجابية والتفاؤل بعودة العلاقات إلى طبيعتها.





نددت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة ارتكبها الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.





قالت مجلة "فورين بوليسي" في تقرير لها إن الصراعات القادمة في الشرق الأوسط لن تكون بين الدول العربية وإيران، وذكرت أن اللحظة العربية انقضت، وأن المنافسة بين القوى غير العربية، تركيا وإيران وإسرائيل، هي التي ستشكل مستقبل المنطقة.





أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، على عدم إعتراض إثيوبيا على أي اتفاق بين مصر والسودان، إذا لم يكن موجها ضد إثيوبيا.





اتهمت السلطات الإسرائيلية، إيران بالتعمد في حادثة التلوث البيئي قبالة سواحلها، معتبرة الأمر بالعملية الإرهابية المتعمدة.





كشف مسئول في منظمة الصحة العالمية عن دراسة العلماء سبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الأسبوع الماضي، عقب انخفاضها على مدى الأسابيع السابقة.





تصاعدت التوترات بين تركيا وإيران بسبب العمليات العسكرية التركية المستمرة ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق، ودخل الخصمان الإقليميان في نزاع دبلوماسي مرير ومتصاعد حيث تهدد أنقرة بتوسيع عملياتها العراقية إلى منطقة ذات أهمية استراتيجية تسيطر عليها ميليشيات تدعمها إيران.





ادانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية ما يصدر عن الأمين العام لحزب الله الإرهابي من إساءات مرفوضة لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية.



