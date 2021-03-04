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رياضة

شوبير لـ كهربا : أنت الخسران والأهلي يساند المدرب

الخميس 04/مارس/2021 - 12:24 ص
كهربا
كهربا
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حسام الحارتي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، نصيحة للاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا بعد إيقافه لمدة شهر وتغريمه مائتي ألف جنيه على خلفية مشادة اللاعب مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بسبب اعتراضه على الجلوس احتياطيا في مباراة طلائع الجيش .


وقال شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عب فضائية " أون تايم سبورتس"، :" لازم تعيد حساباتك ياكهربا الخسائر مش ههتوقف عند الغرامة والإيقاف وكمان بتخسر فرصة التواج مع المنتخب في المعسكر المقبل


وتابع:" إدارة الأهلي كانت أمام خيارين إما موسيماني إو كهربا والمعروف عن الأهلي هو الانتصار للمدرب وليس للاعب .


وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ٢٠٠ ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر لعدم الالتزام.


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