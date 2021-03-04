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مرأة

طريقة تحضير السحلب بالقرفة

الخميس 04/مارس/2021 - 03:39 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الشيف إبراهيم؛ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أسهل وأطيب الحلويات الشتوية، جربي تحضير السحلب الآن ولمزيد من الطعم الرائع قدميه ساخنًا ومزينًا بالقرفة والمكسرات بحسب الرغبة.

المقادير:
- حليب : 2 كوب
- سحلب : 3 ملاعق كبيرة
- سكر : 2 ملعقة كبيرة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- مستكة : فص
- القرفة : حسب الرغبة (مطحونة)

طريقة التحضير:

في قدر على نار متوسطة، ضعي الحليب، السحلب، السكر، المستكة والفانيليا.

حرّكي المزيج جيدًا حتى يتجانس ويغلي.

عندما يكثف قوام المزيج، ارفعي القدر عن النار.

اسكبي السحلب في أكواب التقديم، وزيّني بالقرفة وقدّمي المشروب ساخنًا.

 
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