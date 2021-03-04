إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور

بعد أن اطلقت شركة شيري الصينية كلامن تيجو 3 و 7 تواصل استكمال افراد هذه العائلة بضيف جديد ينضم للاسطول الصيني، و هذ النسخة تحمل اسم شيري تيجو 8ولكن باطلالة جديدة ، و تعتبر احدث اصدار من السيارات الرياضية المتعددة الاسخدام التي اطلقتها الشركة الصينية داخل الاسواق المصرية للسيارات لموديلات عام 2021.

تحتوي شيري تيجو 8 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 154 حصان، وعزم دوران يبلغ 210 نيوتن متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

وجاءت القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4.700 مم، و بعرض 1.860 مم، و بارتفاع 1.746 مم، و بقاعدة عجلات تقدر بـ 2.710، و خزان وقود يسع إلى 51 لتر.

تمتعت شيري تيجو 8 موديل 2021 بالعديد من مواصفات الأمن و السلامة و التي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، بالاضافة إلى وسائد جانبية، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و انظمة المساعدة عند خوض المرتفعات و المنحدرات، و فرامل يد كهربائية.

بالاضافة إلى برنامج متابعة ضغط الاطارات، و كاميرا خلفية، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و نظام ستائر الحماية الجانبية للفئة كاملة التجهيزات، كما تضم كاميرا 360 درجة، و خاصية التحذير للمسافات.

وتتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض المعلومات و الوسائط بلغ قياسها 7 بوصة، و مخرج USB، و تكييف هواء، و مقود حركة متعدد المهام، بالاضافة إلى جنوط رياضية بلغ قياسها 18 بوصة، و مصابيح تعمل بتقنية LED LIGHT.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 365 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 395 ألف جنيه.