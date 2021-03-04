الزمالك يكشف التفاصيل المالية في تعاقد جالاتا سراي التركي مع مصطفى محمد.. فيديو

قال حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك، إن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم كان يحلم بالاحتراف وهناك من وعده بذلك ، كاشفا التفاصيل المادية فى عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي.





وقال حسين السمري، فى تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد": "مصطفى محمد كان يحلم بالاحتراف، هناك من وعده بالرحيل بعد بطولة أفريقيا، لم يكن يركز في التدريبات ولم نكن لنستفيد منه، لا يوجد لاعب في مصر مثله بالتأكيد لكن كان يسير في اتجاه اخر".





وصرح "جالاتا سراي من حقه التعاقد مع مصطفى محمد بشكل نهائي اذا دفع 4 مليون دولار في أي وقت قبل 31 ديسمبر حتى لو وصل للنادي أي عروض أخرى ، كاسونجو لاعب طيب وملتزم، يحق له الحصول على 450 الف دولار"





وقال "فرجاني ساسي سوف يبقى بالطبع، لا يوجد تبرعات، ندرس كيفية تنمية موارد النادي، وقريبا سيكون هناك حسم لملف ساسي ، الجميع يعلم أن شيكابالا لم يكن يحصل على كامل مستحقاته، يجب أن نحقق في الأموال التي تم خصمها من شيكابالا، أين ذهبت".





واختتم "نحن حاليا نتفاوض مع نادر السيد وكيل اشيمبونج، هو يمتلك مستند موثق من فيفا وهذا أمر قوي، سوف نقوم بالطعن من أجل الحصول على فرص للسداد".